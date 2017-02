Justicia venezolana ratifica condena a Leopoldo López tras defensa de Trump

La máxima instancia judicial venezolana ratificó la condena de casi 14 años de prisión contra el dirigente Leopoldo López, símbolo de la oposición, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump pidiera su liberación.

La apelación fue presentada en julio pasado, y aunque la legislación preveía un corto tiempo de resolución, el fallo recién fue notificado este jueves, un día después de que la esposa de López, Lilian Tintori, fuera recibida por Trump en la Casa Blanca.

En su primera acción directa sobre Venezuela, el mandatario estadounidense pidió la noche del miércoles, en su cuenta de Twitter, la liberación de López, y publicó una foto en la que aparece junto a Tintori, el vicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017