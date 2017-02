Tiene 7 años, escribió una carta pidiendo trabajo en Google y le contestó el CEO

Chloe Bridgewater, una niña de 7 años de Hereford, Inglaterra, se decidió a escribir una carta a Google para pedir trabajo “después de ver las imágenes de las oficinas de Google con sacos puff, karts y diapositivas”, según explicó su padre.

“Querido jefe de Google”, escribió Chloe, “cuando sea más grande quiero trabajar en Google. También quiero trabajar en una fábrica de chocolate y ser nadadora olímpica”, detalló la ambiciosa pequeña.

Para dejar las cosas en claro de entrada, Chloe le informó a su potencial empleador que tiene natación los sábados y martes. “Mi papá dijo que puedo sentarme en puffs, tirarme por un tobogán y manejar un kart si trabajo en Google”, enumeró la chica sobre los beneficios que espera recibir de la empresa.

La niña explicó que tiene todas las cualidades de un buen trabajador de Google: “También me gustan las computadoras y tengo una tablet en la que juego. Mi papá me dio un juego en el que tengo que mover un robot de un cuadrado a otro”, señaló Chloe.

Lo que nunca podrían imaginar es que Sundar Pichai, CEO de la empresa le envió una respuesta ante la sorpresa de la familia y de la menor.

El padre de Chloe mandó una copia de la carta de Business Insider después de que Pichai decidiera responder a la pequeña. Andy Bridgewater ha explicado que esta era la segunda carta que escribía su hija después de una a Papá Noel, y que tras ver la respuesta del CEO está más ilusionada por estudiar.

La esperada respuesta

En su contestación, el mandatario de Google agradece las palabras de sinceridad de la niña y la anima a seguir estudiando para alcanzar todos sus sueños. Portavoces de Google se han encargado de confirmar en varios medios estadounidenses la veracidad de la historia.

@MarkmaccaMc my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she’s so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/037Z46keLA

— Andy Bridgewater (@B21DGY) 13 de febrero de 2017