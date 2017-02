Tony Blair pide reberlarse contra el Brexit

El ex primer ministro británico Tony Blair pidió este viernes a los partidarios de seguir en la Unión Europea que defiendan sus convicciones y luchen para anular el Brexit.

“No es momento para la retirada, la indiferencia o la desesperanza, si no que es tiempo de alzarse en defensa de nuestras convicciones”, dijo el político laborista en un discurso en Londres.

Blair acusó al gobierno de la conservadora Theresa May de buscar “el Brexit a cualquier precio”, colocando al país “al borde del precipicio” por renunciar a las ventajas económicas de pertenecer al bloque sólo por controlar la llegada de inmigrantes europeos.

“Pero para mucha gente, el centro de la cuestión de la inmigración (…) es la inmigración de países no europeos, especialmente de diferentes culturas, en la que la asimilación y las potenciales amenazas a la seguridad pueden ser un problema”, admitió Blair.

La popularidad y reputación de Blair, primer ministro entre 1997 y 2007, se vieron gravemente dañadas por la guerra de Irak. Al mismo tiempo, sigue conservando ascendencia sobre un sector del Partido Laborista y fue el primer ministro británico más europeísta del que se tiene memoria.

Su decisión de no imponer una moratoria a la libre circulación de ciudadanos de países del Este de Europa tras su entrada en la UE, abriendo las puertas a cientos de miles de inmigrantes, es señalada como una de las causas de la rebelión contra Europa.

Entre las reacciones al discurso, las hubo incluso de miembros de la campaña para permanecer en la UE, resignados a admitir el resultado del referéndum.

“No todos los partidarios de seguir en la UE están de acuerdo” con combatir el Brexit, escribió, en la red social Twitter, Lucy Thomas, una de las dirigentes de la campaña pro-UE en el referéndum.

“El Brexit fue el resultado de un voto democrático y hay que trabajar para que funcione lo mejor posible, no combatirlo”, añadió.

