McCain dispara contra Trump: “Lo primero que hacen los dictadores es reprimir a la prensa”

El senador y ex candidato presidencial republicano John McCain afirmó que “los dictadores empiezan reprimiendo a la prensa”. Declaraciones dadas luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que algunos medios de comunicación son “el enemigo del pueblo”.

“Si quieres preservar la democracia como la conocemos, tienes que tener una prensa libre y, muchas veces, adversaria. Y sin ella, me temo que perderíamos muchas de las libertades individuales con el tiempo. Así es como empiezan los dictadores”, afirmó el senador en un extracto de una entrevista con el medio estadounidense NBC.

“Lo primero que hacen los dictadores es callar a la prensa. Y no estoy diciendo que el presidente Trump está intentando ser un dictador, solo digo que necesitamos aprender las lecciones de la historia”, agregó el legislador, una de las voces republicanas más críticas con el Gobierno Trump.

McCain reaccionó ante el polémico mensaje de Twitter en el que el viernes Trump acusó a algunos medios de comunicación estadounidenses de ser “el enemigo del pueblo”.

“Los medios con NOTICIAS FALSAS (los fallidos The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense”, escribió el presidente en su cuenta personal de Twitter.

Mientras que en otro mensaje de Twitter, Trump volvió a pedir a los ciudadanos que no crean a los grandes medios, “No creo en los grandes (falsas noticias) medios. La Casa Blanca está funcionando muy bien. He heredado un lío y estoy en el proceso de solucionarlo”.

Don't believe the main stream (fake news) media.The White House is running VERY WELL. I inherited a MESS and am in the process of fixing it. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2017

Los ataques de Trump a los medios más prestigiosos de Estados Unidos, entre ellos el The New York Times o la cadena CNN, viene desde su campaña electoral en la que pudo verse a sus seguidores lanzado insultos a los periodistas que cubrían sus actos.

Incluso este jueves, en una larga conferencia de prensa, Trump se enfrentó con varios periodistas y volvió a lanzar uno de sus frecuentes ataques a los medios.