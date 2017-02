Trump inventa un atentado terrorista en Suecia

Bowling Green, Atlanta, y ¿ahora Suecia?Al hablar ante seguidores en Florida el sábado, el presidente estadounidense Donald Trump aludió a un incidente terrorista en el país escandinavo, en una nueva mención de su gobierno a un ataque inexistente.

En un acto público al estilo de los que hacía durante la campaña electoral, Trump mencionó una lista de lugares que fueron blanco de ataques terroristas.

“Uno mira lo que está ocurriendo en Alemania, uno mira lo que pasó anoche en Suecia. Suecia, ¿quien lo creería? Suecia. Recibieron a muchos. Están teniendo muchos problemas que jamás imaginaron”, señaló en el discurso, en el que defendió su decreto para impedir el ingreso de refugiados y ciudadanos provenientes de siete países mayoritariamente musulmanes, que fue suspendido por la justicia.

La respuesta de Suecia

El ex primer ministro sueco Carl Bildt inquirió: “¿Suecia? ¿Ataque terrorista? ¿Qué ha estado fumando? Abundan las interrogantes”.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) February 19, 2017

Gunnar Hokmark, un miembro sueco del Parlamento Europeo, retuiteó un post: “#anocheenSuecia mi hijo arrojó su hot dog al fuego. ¡Qué triste!”

Hokmark agregó su propio comentario: “¿Cómo pudo saberlo?”

Trump recula

El escándalo generado por esas declaraciones ha motivado a Donald Trump a salir al paso a través de un mensaje en las redes sociales en las que aclaró que su alusión a Suecia venía dada al referirse a un reportaje de Fox sobre inmigrantes.

“Mi declaración sobre lo que está pasando en Suecia era en referencia a una historia que estaba emitiendo Fox sobre inmigrantes y Suecia”, escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter, sin más explicación al respecto.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2017

En Twitter, la plataforma de comunicación preferida de Trump, los usuarios lanzaban bromas con los hashtags #lastnightinSweden (anocheenSuecia) y #SwedenIncident (IncidenteSuecia), y la embajada sueca en Washington pidió al Departamento de Estado una aclaración.

Four extremists responsible for #swedenincident are still at large, if you see these people phone @realDonaldTrump at once pic.twitter.com/vXPhWOPak1 — David (@DangerMouse_11) February 19, 2017

After the terrible events #lastnightinSweden , IKEA have sold out of this: pic.twitter.com/Bs1XI7ffKG — Jeanna Skinner (@JeannaLStars) February 19, 2017

En el mes que lleva en la Casa Blanca, el gobierno de Trump ha sido objeto de críticas y ridiculizaciones por mencionar ataques jamás cometidos.

Su asesora Kellyanne Conway –quien hizo célebre la frase “hechos alternativos”– se refirió a la supuesta “masacre de Bowling Green” durante una entrevista.

Luego dijo en un tuit que lo que quiso decir era “terroristas de Bowling Green”, en alusión a dos iraquíes que fueron acusados en 2011 de intentar enviar armas y dinero a Al Qaida, y utilizar dispositivos explosivos improvisados contra soldados estadounidenses en Irak.

Y el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, hizo tres referencias en una semana a un atentado en Atlanta.

Luego dijo que quiso decir Orlando, la ciudad de Florida donde una estadounidense de origen afgano ultimó a 49 personas en una discoteca el año pasado.