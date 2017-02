Trump recibe plan de paz para Ucrania según el NYT

El abogado personal del presidente Donald Trump le entregó a éste un plan de paz para Ucrania elaborado por personal no diplomático que ha indignado a funcionarios ucranianos, informó el sábado el diario The New York Times.

Según el Times, el plan fue transmitido al presidente por su abogado Michael Cohen, quien es uno de sus hombres de confianza y trabaja para él desde 2007.

El diario indicó que el diputado ucraniano, Andrii Artemenko, estaría implicado en la elaboración del documento y ve en la presidencia de Trump “una oportunidad para abogar por un plan de paz para Ucrania”.

Al ser interrogado por escrito por el Times, el embajador ucraniano en Washington, Valeriy Chaly, rechazó tal iniciativa. “Es una violación grosera de la Constitución” ucraniana, afirmó.

“Tales ideas solo pueden ser lanzadas o apoyadas por personas que representan abierta o secretamente los intereses rusos”, estimó.

Desde hace 3 años, Ucrania atraviesa un conflicto interno que a deja unos 10.000 muertos entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas pro-rusos, que según Kiev, apoyados militarmente por Rusia, aunque esta rechace la acusación.

Artemenko “afirmó tener pruebas de corrupción cometida por el presidente ucraniano Petro Porochenko”, que “podrían ayudar a sacarlo del poder”, añadió.

El diputado ucraniano “declaró que había recibido para sus proyectos el apoyo de colaboradores cercanos de (Vladimir) Putin”, presidente de Rusia, añadió el diario.

Días atrás, el The New York Times informó que miembros del equipo de Trump estuvieron en contacto con autoridades rusas durante la campaña presidencial.

Aunque Trump y la Casa Blanca desmintieron las alegaciones del diario.

La inteligencia estadounidense sostuvo que Rusia se entrometió en la campaña electoral del país norteamericano y que en gran media respaldó al candidato republicano, que resultó a la postre vencedor.

Según el informe del diario, Cohen está casado con una ucraniana, vive en la Torre Trump en Manhattan y es asesor especial del actual jefe de Estado desde 2007.