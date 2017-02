Marine Le Pen rechaza ponerse velo para reunirse con líder musulmán

La líder de la extrema derecha francesa y candidata presidencial, Marine Le Pen, no pudo reunirse hoy con la más alta autoridad suní del Líbano, el mufti de la República, jeque Abdelatif Derian, tras negarse a cubrirse la cabeza con el velo islámico.

La institución que dirige Derian expresó su pesar por el “comportamiento inapropiado” de Le Pen, la cual “se negó a ponerse el velo islámico, requisito para ver al mufti”, según un comunicado.

En tanto, Le Pen expresó a los periodistas que “Ayer indiqué que no me pondría un velo. No anularon la cita. Creí por tanto que aceptarían que no me pusiera un velo (…) Han intentado imponerme esto, ponerme ante un hecho consumado, pero a mí no se me pone ante un hecho consumado”.