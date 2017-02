¿Quién es Milo Yiannopoulos, el seguidor de Trump que "avala" la pedofilia?

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), a la que asistirán el presidente de EEUU, Donald Trump, y sus principales asesores, retiró la invitación al editor ultraderechista Milo Yiannopoulos por unos polémicos vídeos en los que “aprobaba” la pedofilia.

“Continuamos pensando que la CPAC es un foro constructivo para las controversias y los desacuerdos entre conservadores, sin embargo, no hay desacuerdos entre nuestros asistentes sobre los males del abuso sexual a niños”, agregó Schalapp.

" @ACUConservative has decided to rescind the invitation of Milo Yiannopoulos to speak at #CPAC2017 ." pic.twitter.com/sVWGnPCW7C

Está previsto que Trump dé un discurso el viernes en este evento, que se celebrará entre el 22 y el 25 de febrero en un centro de convenciones de Maryland cercano a Washington, informaron los organizadores.

Yiannopoulos es una figura polémica en Estados Unidos. A sus 33 años trabaja como editor de Breitbart News, un medio de comunicación de extrema derecha que estuvo dirigido por Steve Bannon, actual estratega jefe de la Casa Blanca.

El editor es conocido por sus publicaciones polémicas en las redes sociales, y, en julio, Twitter cerró su cuenta por sus ataques a Leslie Jones, la actriz de “Ghostbusters”.

Debido a la controversia que genera en Inglaterra la Escuela Simon Langton de Canterbury, de la cual era ex estudiante, decidió cancelar una visita del editor por “motivos de seguridad”. Al igual que lo sucedido en la Universidad de Berkeley, donde las protestas en la sede de California lograron que una charla de Yiannopoulos se cancelara.

Incluso, el mismo Trump salió a la defensiva del editor y amenazó a la universidad con quitarle recursos y financiamiento al no ser “tolerante ni pluralista”

If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view - NO FEDERAL FUNDS?