TinyTrump: las imágenes del presidente en diminuto que están fuera de control en internet

Se trata de “Tiny Trump”, fotografías editadas en las que el presidente Donald Trump luce muy pequeño junto a políticos como Barack Obama, Vladimir Putin, e incluso su esposa Melania Trump.

Todo empezó con un hilo en la red social de Reddit, y ya tiene 38.000 usuarios suscritos hasta el momento. La consigna es compartir imágenes creadas expresamente para este hilo en las que se vea a un Trump de menos de un metro de altura. Los montajes se han multiplicado en las redes sociales, hasta convertirlo en meme viral sin control.

Les compartimos las más chistosas:

In case anyone missed the best thing coming from @reddit today! Check the subreddit for more! 😂 #TinyTrump https://t.co/qtVxLJELQj pic.twitter.com/104a3htcW5 — Jannick van Kleef (@El_Dutche) February 17, 2017

This one is gonna make me piddle, but then again, maybe he WANTS THAT. #TinyTrump pic.twitter.com/OUQv3nGz5F — Girls Really Rule. (@girlsreallyrule) February 17, 2017

Y una recopilación en video: