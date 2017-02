"Bienvenidos refugiados": Activistas cuelgan lienzo en Estatua de la Libertad

Según informó la NPS, aún no han sido identificados los responsables del lienzo, que medía aproximadamente unos 6 metros de largo, ya que colgar este tipo de pancartas en monumentos nacionales es considerada como un acto ilegal en el país liderado por Trump.

Patriots unfurled a massive banner at the foot of Lady Liberty.

When injustice is being perpetuated, we must all stand up#RefugeesWelcome pic.twitter.com/rz3Qtwzqco

— Alt Lady Liberty (@AltStatLiberty) February 21, 2017