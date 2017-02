Británico ex detenido de Guantánamo fue autor de atentado suicida del Estado Islámico

Un yihadista del grupo Estado Islámico (EI) autor de un atentado suicida en Irak cerca de Mosul era un británico que había estado detenido en Guantánamo, según reveló su hermano citado por el Times de Londres.

El EI había anunciado recientemente que un yihadista británico había cometido un atentado suicida con explosivos contra las fuerzas iraquíes cerca de Mosul, en el norte de Irak. El Centro norteamericano de monitoreo de sitios yihadistas (SITE, por sus siglas en inglés) había reproducido el lunes una foto del hombre difundida en internet.

Se trata de Jamal Al Harith, un británico detenido entre 2002 y 2004 en la cárcel norteamericana de Guantánamo, según declaró su hermano Leon Jameson al rotativo londinense.

2) AbuZakariya (Jamal al-Harith/Ronald Fiddler) was released from #Guantanamo in2004; Was compensated £1million. Traveled to #Syria in 2014 pic.twitter.com/Ytm8lXJ0oU

Según el canal británico Channel 4 News, otro miembro de la familia, cuyo nombre no fue citado, y otra fuente anónima confirmaron que el hombre que figura en la foto difundida por SITE era efectivamente Jamal Al Harith. La fotografía lo muestra sonriente, llevando ropa militar de camuflaje, sentado en un vehículo cerca de cables eléctricos e interruptores.

En tanto, el gobierno británico declaró que no estaba en condiciones de confirmar la información.

Tras la caída del régimen de las milicias islámicas, había sido detenido a principios de 2002 por las tropas norteamericanas desplegadas en Afghanistán y enviado a Guantánamo, donde- según luego declaró- se le sometió a torturas y trato degradante.

De regreso a Gran Bretaña en 2004, fue brevemente interrogado por la policía antes de ser dejado en libertad. Harith viajó luego a Turquía, desde donde cruzó a Siria en abril de 2004, indicó la BBC citando a documentos del EI.

This is Ronald Fiddler who blew himself up in the name of ISIS. He was identified by his body parts found on a nearby roof. 💥💥💥#Topol pic.twitter.com/ihuqC96PnS

— Cholmondley-Warner (@gasthebadger) February 22, 2017