Presidente de Islandia quiere prohibir la pizza con piña

Si tuvieras la posibilidad de preguntarle algo al presidente de tu país, ¿que sería? La oportunidad la tuvo un estudiante de enseñanza secundaria de la ciudad Akureyi en Islandia, con el presidente de ese país Guðni Thorlacius Jóhannesson.

“¿Qué opina usted de la piña en la pizza?”, le preguntó un joven al mandatario.

Sin dudar, el presidente de Islandia respondió que se opone completamente a esta idea gastronómica. Tanto así, que le gustaría crear una ley para prohibir tal ingrediente en la pizza.

Fue tanto el revuelo que causo su odio por la piña en la comida favorita de la Tortugas Ninjas, que tuvo que salir a enmendar sus declaraciones para calmar el debate eterno sobre esta dinámica alimenticia.

En su Facebook, el presidente de Islandia declaró que “le gusta la piña, pero solo que no en la pizza. No tengo el poder para hacer leyes que prohíba a las personas poner piña en su pizza. Me enorgullece no tener ese poder. Presidentes no deberían tener poder ilimitado”, escribió.

Agregó que para la pizza, recomienda los mariscos.