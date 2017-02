La histórica misión que busca salvar a la Antártida de los efectos del cambio climático

Un grupo de 60 científicos provenientes de 30 países, incluído Chile, iniciaron una expedición de tres meses a la Antártida con el objetivo de recopilar información que permita a investigadores de diversos campos entender mejor el impacto del cambio climático en el Océano Antártico.



Se trata de la Expedición de Circunnavegación Antártica (ACE) por sus siglas en inglés, proyecto que consiste en darle la vuelta a la Antártida, lo que a su vez supone darle la vuelta al mundo al cruzar todos los meridianos; y es pionero, porque es la primera vez en la historia que se circunnavega complemente junto con las islas subantárticas con fines científicos.

La expedición es una iniciativa del recién creado Instituto Polar Suizo, un proyecto de un país sin mar y lejos de los polos, pero que es líder en investigación polar y que tiene como máximo exponente a Frederik Paulsen, empresario y explorador polar al que se le ocurrió la idea y que patrocina gran parte del mismo.

Desde la biología a la oceanografía

A bordo de la Akademic Treshnikov, una imponente nave rusa de 130 metros acondicionada para la ocasión, los expertos, entre los que se encuentran dos chilenas en este momento, una bióloga marina de la Universidad de Valparaíso y una glacióloga de la Universidad de Magallanes, están trabajando en 22 proyectos de disciplinas que van desde la biología, pasando por la climatología hasta la oceanografía.

El viaje, dividido en tres etapas, partió el 20 de diciembre de 2016 desde Cape Town en Sudáfrica, y tras su paso por Hobart(Australia), y por la base de Mertz en el continente antártico, la ACE arriba a Punta Arenas, desde donde se incorpora el biólogo de la U. De Chile, Javier Naretto, rumbo a la isla Georgia del Sur(Reino Unido).

Akademik Treshnikov has arrived in Punta Arenas after an amazing leg 2! #welldone #ACEexpedition pic.twitter.com/DHHrIyoFKc

Thanks to the remotely operated submersible ROPOS, researchers brought back some specimens from under the Mertz Glacier. #ACEexpedition pic.twitter.com/voOn3inbks

