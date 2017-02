Tillerson visita a México en plena polémica por medidas migratorias de Trump

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y sus principales ministros se reunirán este jueves con los secretarios estadounidenses de Estado y Seguridad Interior, Rex Tillerson y John Kelly respectivamente, con el propósito de acercar posturas en temas que los enfrentan: migración, comercio y el polémico muro fronterizo.

A Tillerson, que tras llegar a Ciudad de México el miércoles mantuvo una cena de trabajo con el canciller mexicano Luis Videgaray y los secretarios de Defensa y de Marina, se le unió después Kelly, quien viajó desde Guatemala.

Hola @Plaid_Mexico, we are wheels down! I'm looking forward to meeting with @Plaid_Nieto and tightening our relationship with our neighbors.

