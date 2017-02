Casa Blanca intentó que el FBI negara que hubo contactos con Rusia

Durante este mes, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, intentaría sin éxito que el FBI desacreditara públicamente las informaciones de la prensa sobre los supuestos contactos entre Rusia y la campaña electoral de Donald Trump, según publicó durante la jornada de este viernes la cadena CNN y otros medios estadounidenses.

La petición de Priebus habría estado relacionada con una información publicada por el diario The New York Times, según la cual varios asesores de la campaña presidencial de Trump mantuvieron “reiterados contactos” con agentes de la inteligencia rusa durante el año previo a las elecciones presidenciales del pasado noviembre en EEUU.

De acuerdo a una fuente judicial y otra de la Casa Blanca citadas por la cadena CNN, Priebus habló sobre el artículo del Times al día siguiente de su publicación con el subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Andrew McCabe, aprovechando una reunión sobre otro tema en la residencia presidencial.

The FBI refused White House request to knock down recent Trump-Russia storieshttps://t.co/9BneHNXHKS pic.twitter.com/QPsp4hEhVv

