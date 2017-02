La polémica intervención de Steve Bannon: el cerebro radical de Trump

El estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, y el jefe de gabinete de Donald Trump, Reince Priebus, aseguraron este jueves que el presidente ejecutará “todas sus promesas” y no supondrá un cambio tan solo durante su mandato, sino que transformará el país para “los próximos 40 años”.

“Cuando hablamos de un cambio de un periodo de cuatro años, estamos hablando de un cambio sobre la ley de potencialmente 40 años”, advirtió Priebus sobre la elección de Trump de su candidato para el Tribunal Supremo, el juez Neil Gorsuch, quien debe aun ser aprobado por el Senado.

