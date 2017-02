Un ex policía condenado por asesinato es el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Venezuela El polémico magistrado Maikel Moreno, ex miembro de la Sebin, está acusado de estar involucrado en casos de corrupción. Ex convicto y ahora magistrado aseguró que trabajará “24 horas al día” para acabar con la impunidad y la corrupción en el país.