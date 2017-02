Muere en Mosul la periodista Shifa Gardi mientras cubría la ofensiva contra EI

Una periodista kurda iraquí murió el sábado en la ciudad de Mosul mientras cubría los combates entre fuerzas iraquíes y yihadistas, informó la cadena de televisión Rudaw.

“La reportera de guerra y periodista Shifa Gardi murió en Mosul mientras cubría los enfrentamientos”, anunció en las redes social la cadena kurda Rudaw, para quien trabajaba.

“El periodismo sigue estando dominado por los hombres –Shifa Gardi rompió estas percepciones y estereotipos–, rendimos un homenaje a su forma valiente de hacer periodismo”, agregó Rudaw.

Un responsable de la cadena precisó a la AFP que la reportera murió en la explosión de un artefacto en una carretera en el oeste de Mosul y que el cámara que la acompañaba resultó herido.

Este último fue trasladado a Erbil, capital de la vecina región del Kurdistán iraquí, donde se encuentra la sede de la cadena de televisión.

In the village of Abu Saif where my team was yesterday, the Kurdish journalist Shifa Gardi was just killed by a roadside bomb. #NotTheEnemy pic.twitter.com/x6GZbrrJpA

— Rukmini Callimachi (@rcallimachi) February 25, 2017