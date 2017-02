Polémica en Venezuela por publicaciones en el New York Times

Luego de un silencio de más de una semana, el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, rechazó el pasado miércoles en una carta pública en el diario The New York Times que tenga activos en Estados Unidos, a raíz de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro.”No tengo activos o cuentas en Estados Unidos ni en ningún país del mundo”, afirmó El Aissami en el texto, en un anuncio pagado en la edición impresa del diario, que ocupa toda la página 5 del primer cuadernillo de The New York Times.

Según reseña CNN en Español, aunque no se sabe con exactitud cuánto pagó el vicepresidente venezolano, si se pudo corroborar que dentro de las tarifas de publicidad del diario estadounidense, la publicación de una página podría costar unos 175.204 dólares.

Carta Pública Pagada d Tarek El Aissami en diario NewYorkTimes costo $150 mil+ honorarios abogados pic.twitter.com/s12wjOhvYB — Diego E. Arria (@Diego_Arria) February 22, 2017

Con la inversión de miles de dólares que realizó el gobierno de Venezuela en The New York Times, para publicar este miércoles dicha carta habrían podido beneficiar, en materia de alimentación, a miles de venezolanos que comen dos veces o menos al día., sostiene el diario Las Américas, que hace un cálculo y estima que tomando en cuenta el reciente aumento salarial anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro, el cual entrará en vigor el 1 de marzo, este será de 148.638 bolívares (salario más bono de alimentación), lo cual se traduce en unos 34 dólares aproximadamente. Eso quiere decir que con el monto que se le pagó al New York Times por el anuncio, se habría podido pagar el salario integral de un mes a 5.147 venezolanos.

También según el diario El Nacional, esa dinero invertido en el aviso de Tareck el Aissami podría haber sido utilizado en los hospitales: Centros de salud en diez estados del país habrían puesto a trabajar en al menos 50% las áreas de Emergencias, Unidad de Terapia Intensiva, Pabellones y Hospitalización con la cantidad de bolívares y dólares que el gobierno gastó en el texto firmado por el vicepresidente, publciado a página completa y full color.

Ernesto Londoño, miembro de la junta editorial del New York Times, dijo que es preciso preguntarle al gobierno de Maduro “si se justifica la inversión en pauta publicitaria en un momento de carencia en Venezuela”

Pero no es la primera vez que el régimen chavista emplea el New York Times como plataforma publicitaria. Las firmas de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y Diosdado Cabello han aparecido en el medio estadounidense desde 2014. Dos columnas de opinión, una carta abierta, un petitorio y una “verdad” forman parte de la lucha comunicacional del gobierno en Estados Unidos, según señala el diario El Nacional.

Un par de avisos gubernamentales ocupó una página en el primer cuerpo del diario estadounidense, en septiembre de 2014 y de 2015. El primero, que tenía una foto del presidente Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU), establecía un petitorio enfocado en la refundación de la ONU y el segundo contaba la “verdad” sobre Venezuela a propósito del cierre de la frontera colombo-venezolana.

Un país sin medicinas p/ epidemia y Maduro se gasta fortuna en propaganda en USA:página completa en NYT y WashPost pic.twitter.com/xrMYEipPC2 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 28, 2014

Las tres publicaciones en la edición impresa de uno de los medios más importantes e influyentes del mundo tienen un costo que asciende a más de 300.000 dólares y cuyo gasto no ha sido justificado por el gobierno más allá del argumento de la defensa comunicacional ante una “campaña mediática” contra Venezuela, sostiene el Nacional.