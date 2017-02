La película sobre Erdogan llega a los cines antes del referéndum

Una película biográfica sobre el presidente Recep Tayyip Erdogan llegará a los cines en Turquía unas semanas antes del referéndum sobre una reforma constitucional que concede más poder al jefe del Estado.

Bajo el título “Reis” (“El jefe”), la película cuenta su trayectoria, desde su infancia en un barrio humilde de Kasimpasa a orillas de Cuerno de Oro de Estambul hasta su época de alcalde de la ciudad, entre 1994 y 1998.

Llegará a los cines el 3 de marzo, o sea seis semanas antes del referéndum del 16 de abril sobre una polémica reforma constitucional destinada a imponer el presidencialismo.

El presidente turco y su esposa, Emine Erdogan, están encarnados por los actores Reha Beyoglu y Özlem Balci y de niño por Batuhan Isik Gürel.

Los guionistas plasmaron el talento de orador de Erdogan, conocido por sus arengas. “¡Una persona muere sólo una vez, si tenemos que morir, entonces muramos como hombres!”, dice en una de las escenas del tráiler.

En una entrevista con la cadena Kanal D, Reha Beyoglu afirmó sentirse “orgulloso” de que el presidente dijera que se reconocía en él.

¿Por qué este título? “Reis, es su apodo”, explica a la AFP el director Hudaverdi Yavuz. “Sus amigos de infancia, sus familiares lo llamaban así. Y cuando se convirtió en alcalde de Estambul, lo llamaron automáticamente así”.

Según la prensa turca, la película podrá verse en Alemania, Francia y Reino Unido.

– ¿Propaganda? –

Erdogan, el político turco más carismático desde Mustafá Kemal Atatürk, fundador de la república en 1923, se convirtió en 2014 en el primer presidente turco elegido por sufragio universal directo.

La salida de la película semanas antes del referéndum -cuando inicialmente estaba prevista para marzo de 2016- suscita muchos interrogantes.

“El filme es completamente nuestro. No es propaganda”, responde el director, que niega una intervención externa.

“Mi película puede tener una utilidad política para algunos o ser una carga para otros, eso no me interesa”, añade el director, que antes trabajó para la cadena de televisión pública TRT. Asegura no haber necesitado autorización del presidente para el proyecto.

Uno de los momentos clave de la película es el relato del encarcelamiento deErdogan durante cuatro meses en 1999 por haber recitado en público, siendo alcalde, un poema religioso considerado una “incitación al odio” por los jueces.

Para los simpatizantes del partido AKP en el poder, este episodio es uno de los símbolos del tratamiento injusto dispensado por la élite laica a los turcos religiosos.

– Llamamientos a la oración –

En el tráiler difundido en la red, un niño (que no es Erdogan) ve que pegan a su abuelo por hacer un llamamiento a la oración en árabe, algo prohibido de 1932 a 1950.

Como un símbolo del poder del islam frente a los militares laicos, el joven reza en árabe tras haber visto la paliza.

En otra escena, unos soldados se llevan a este niño convertido en adulto mientras reza. El motivo: haberse opuesto a la ejecución del primer ministro Adnan Menderes.

Menderes levantó la prohibición al llamamiento a la oración en árabe pero fue ejecutado tras el golpe de Estado militar de 1960.

La escena termina mostrando a Erdogan con 7 años. El niño observa el arresto mientras el narrador dice: “Un héroe valiente” crecerá para luchar contra este tipo de persecuciones.