La Casa Blanca en "caos": revisan teléfonos de sus empleados para evitar filtraciones

Durante la semana pasada el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, habría ordenado revisar los teléfonos móviles de los empleados de la residencia presidencial para evitar filtraciones, según informaron este lunes varios medios estadounidenses.

Según la cadena CNN, Spicer convocó a los empleados en su oficina para trasmitirles su frustración por las filtraciones que se han producido desde que el presidente de EEUU, Donald Trump, llegó al poder el pasado 20 de enero.

Los trabajadores habrían sido convocados a una “reunión de emergencia”en la que tuvieron que dejar sus aparatos en una mesa para un “chequeo”, según aseguraron al diario Politico fuentes presentes en la sala.

De acuerdo con la cadena Fox News, que cita como fuente a dos funcionarios del Gobierno, “cerca de dos docenas” recibieron el aviso de Spicer para entregar sus teléfonos.

La revisión paradójicamente se filtró hoy después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, declarara la guerra a las filtraciones a la prensa de información sobre su Gobierno que se han multiplicado en las últimas semanas.

Trump aseguró entonces que había encargado una investigación de esos actos “criminales” y que los autores pagarán “un gran precio”.

Posteriormente en una conferencia de prensa, el mandatario anunció que había “pedido al Departamento de Justicia que examine” la proliferación de “filtraciones criminales” sobre información de su Ejecutivo que aparece en los medios gracias a fuentes anónimas. Incluso, el mandatario criticó fuertemente al FBI por las filtraciones.

find the leakers within the FBI itself. Classified information is being given to media that could have a devastating effect on U.S. FIND NOW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2017