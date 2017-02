"Lugar de la muerte" : la fosa desértica convertida en cementerio

Una fosa perdida en el desierto iraquí al sur de Mosul se convirtió en un “lugar de muerte” debido al uso que le da el Estado Islámico, según relatan los habitantes apenas liberados del yugo de los yihadistas.

La leyenda local cuenta que la caída de un meteorito provocó en la tierra esta grieta conocida como Khasfa (grieta en árabe). Lugar que alberga hoy una de las mayores fosas comunes de Irak, después de que el EI lo convirtiera en lugar de ejecuciones, según los habitantes de la región.

En 2014, el grupo radical se apoderó de amplios territorios en el norte y el oeste de Irak, antes de perder parte de ellos, entre éstos la región de Khasfa, ante la contraofensiva de las fuerzas iraquíes.

Hussein Khalaf Hilal, a quien el EI reprochaba curar a la gente con prácticas ancestrales, es uno de los supervivientes de Khasfa, situado a unos 10 kilómetros de Mosul.

“Vinieron a mi casas. Me vendaron los ojos y me ataron las manos por la espalda, luego me llevaron a una coche” cuenta este hombre de 73 años a la AFP.