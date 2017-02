Secretario general de la ONU denuncia emergencia ante el "populismo"

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó este lunes, ante el Consejo de derechos humanos de ONU, la emergencia del “populismo”, que calificó de “fenómeno perverso” y lanzó una advertencia a los que quieren restablecer la tortura.

Populism, nationalism, xenophobia and violent extremism are causes and effects of conflict in Europe https://t.co/8txS4exw2C

— António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2017