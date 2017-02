Una foto de la asesora de Trump en un sofá del despacho Oval desata críticas en redes sociales

Kellyanne Conway, asesora del presidente estadounidense Donald Trump, despertó críticas en la prensa y las redes sociales por arrodillarse en un sofá del salón Oval de la Casa Blanca durante una recepción oficial.

En una imagen tomada por un fotógrafo de la AFP, Conway aparece de rodillas sobre un sofá de la oficina presidencial con el celular en la mano mientras que Trump posa para una foto con los líderes negros de colegios y universidades.

Un columnista del diario The Wall Street Journal fustigó la actitud de Conway y sugirió que un comportamiento semejante de asesores de administraciones previas habría provocado protestas aún mayores.

“Si Rice o Jarrett se hubieran sentado de la misma forma en el Salón Oval, los conservadores habrían quedado roncos durante semanas por tanta critica”, escribió Bret Stephens, en alusión a Susan Rice y Valerie Jarrett, cercanas asesoras del expresidente Barack Obama.

El propio Obama, quien fue fotografiado muchas veces en posturas relajadas, también fue blanco de críticas por aflojar el código de vestimenta de traje y corbata.

@ErikuhAranduh My gosh a women took off shoes & sat on her feet on a soft! Oh the crime! Where was your outrage when Obama put feet on desk? pic.twitter.com/cJBRU5HJJB

— 👩🏾 Trump's My Prez (@JilTweet) February 28, 2017