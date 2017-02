Trump acusa a Obama de estar detrás de las protestas contra él

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy en una entrevista que su predecesor, Barack Obama, está detrás de las filtraciones y de las protestas contra él, aunque reconoció que tiene un problema transmitiendo su mensaje.

En una entrevista con el programa matinal Fox & Friends, Trump se refirió a las protestas contra legisladores republicanos y a las filtraciones de informaciones sobre su equipo de gobierno: “creo que el presidente Obama está detrás de ellas, su gente está sin duda detrás”.

Trump says Obama is “behind” the protests at GOP town halls and leaks coming from the White House pic.twitter.com/HAPhHIEtzU

— Jon Passantino (@passantino) 28 de febrero de 2017