Diputados israelíes piden que Netanyahu explique errores en la guerra de Gaza

Unos 40 diputados israelíes firmaron este miércoles una petición para que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, comparezca ante el Parlamento para explicar los fallos de la operación militar en contra de Gaza en 2014, fuertemente criticada en un informe del Supervisor del Estado.

Los legisladores, todos ellos de la oposición, entregaron la solicitud al presidente del Parlamento, según informó la emisora de radio estatal Kol Israel.

El Supervisor del Estado, Joseph Shapira, -defensor del pueblo y encargado de auditar las decisiones ejecutivas y administrativas- considera que el Ejecutivo no exploró una “alternativa diplomática” a la operación militar que, a su entender, podría haberse evitado.

Además, afirma que carecía de “estrategia”, no estaba preparado para destruir los túneles del movimiento islamista Hamás, que fueron el objetivo principal de la intervención, y acusa a Netanyahu de no compartir suficiente información con su Gabinete.

También cree que se falló en técnicas de combate y critica que no se abordase la crisis humanitaria en Gaza, a pesar de que las advertencias de que esta contribuiría a una escalada de tensiones.

La prensa hoy es muy dura con Netanyahu, cuya buena imagen como defensor de la seguridad del país ha quedado manchada por el informe.

“No sabía, no se preparó, no advirtió, no informó, no valoró, no comprobó”, acusa hoy la articulista Sidma Kadmon en el Yediot Aharonot, que concluye que el primer ministro “prefirió no debatir ninguna posible solución política y contentarse con soluciones de sangre, fuego y columnas de humo”.