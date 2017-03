"Dreamer" argentina es detenida en Estados Unidos por defender a su familia

Una “dreamer” argentina que se hallaba en proceso de renovar su permiso para permanecer en Estados Unidos de manera legal fue arrestada el miércoles por agentes de inmigración tras participar en una conferencia de prensa en la que exhortó al presidente Donald Trump a proteger a las personas que se encuentran en su misma condición. Ahora dos senadores demócratas exigen respuestas.

Daniela Vargas, una cordobesa de 22 años, fue detenida por agentes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). De acuerdo con uno de los abogados, Nathan Elmore, la joven fue detenida luego que obligaran a un amigo a detener su vehículo en una autopista cercana después que Daniela dejara una agrupación de miembros del clero, abogados de derechos civiles y defensores de inmigrantes en el Ayuntamiento de Jackson.

La joven relató que cuando vio a agentes del ICE llevarse a su padre y a su hermano, ambos argentinos como ella y que estaban en el país sin autorización legal, temió por su vida.

El estatus más reciente de Vargas en el programa Daca venció en noviembre de 2016, razón por la que entregó una solicitud para renovarlo a mediados de febrero, por la que tuvo que pagar una cuota de solicitud de 495 dólares. En un par de ocasiones anteriores había recibido una protección de dos años, en diciembre de 2012 y en noviembre de 2014, según afirmó Abigail Peterson, otra de sus abogadas.

La abogada también manifestó que la detención de alguien cuya solicitud para el Daca está en proceso es algo “muy inusual”.

“El que hayan tomado esa decisión es, francamente, inconcebible”, añadió Peterson.

Thomas Byrd, vocero del ICE, explicó en un comunicado que Vargas fue detenida en una “intervención centrada en la ejecución de (leyes) de inmigración” después que la agencia verificó que su estatus de Daca había vencido. Un juez federal de inmigración ahora “decidirá si ella es elegible o no a la asistencia de inmigración”, según el comunicado.

El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, dijo que solicitará información sobre su caso al Departamento de Seguridad Nacional.

“Resulta alarmante que el ICE pudo haberla seguido a su salida de la conferencia de prensa sobre inmigración”, tuiteó Durbin.

“El hablar públicamente sobre el temor a la deportación no es un delito y no debería causar que alguien sea detenido”, lamentó por Twitter la senadora Kamala Harris, demócrata por California.

We are not voiceless. We will not be discouraged. Over the next four years, help us fight for the future of this country. #JointAddress

— Kamala Harris (@KamalaHarris) March 1, 2017