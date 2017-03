Cristina Fernández asegura que un juez quiere ordenar la detención de su hija

La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, presentó hoy un escrito que busca eximir de prisión a su hija después de que “en las últimas horas” le hayan “informado” de que el juez que las citó a ambas a declarar la próxima semana como imputadas por delitos de corrupción quiere ordenar su detención.

A través de redes sociales, la mandataria argentina entre 2007 y 2015 se refirió a la causa por la que a principios de febrero el magistrado Claudio Bonadio citó a declarar tanto a Fernández como a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner y varios empresarios por presunto lavado de dinero y cohecho.

En este sentido, la ex presidenta recriminó que en ese tiempo Florencia “contaba con tan solo 12 años de edad” y que en la fecha de constitución de la empresa inmobiliaria Los Sauces -objeto de investigación-, su hija “recién había alcanzado a cumplir 16 años”.

Es así que recuerda que la relación de Florencia con dicha sociedad se inicia tras el fallecimiento de su padre, el también ex presidente Néstor Kirchner, en 2010, “en el carácter de heredera forzosa”.

“Todo esto viene ocurriendo mientras los problemas de los argentinos se siguen agravando con motivo de las políticas del actual Gobierno, situación que pretende ser ocultada y manipulada a través de la actuación coordinada de una alianza política, mediática y judicial”, añadió la ex mandataria.

La ex jefa de Estado acusa a su sucesor, Mauricio Macri, de estar detrás de la persecución de la que dice ser víctima y en su texto de hoy reprochó la “actitud de menosprecio” por parte del actual presidente “a los derechos, garantías y seguridad de las personas y el modus operandi de un Gobierno, en relación con todo lo que considera ‘opositor"”.

“Como lo he dicho en muchas oportunidades, no tengo ni tendré temor alguno en enfrentar cualquier cargo que se me formule, incluso si para ello debo padecer la pérdida de mi libertad ambulatoria. De la otra, estos jamás me podrán privar”, subrayó la ex mandataria.