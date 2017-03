El director del FBI le pide sin éxito al Departamento de Justicia de EEUU que desmienta a Trump

El director del FBI, James Comey, solicitó -sin éxito durante el fin de semana- al Departamento de Justicia que desmintiese públicamente las acusaciones del presidente Donald Trump de que su predecesor Barack Obama había ordenado grabar sus comunicaciones en 2016, según indicaron hoy medios estadounidenses.

La información fue revelada en primer lugar por el New York Times, y confirmada posteriormente por otros medios, quienes citaron como fuentes altos funcionarios estadounidenses.

La denuncia de Trump, sin pruebas, de que su antecesor en el cargo había ordenado este espionaje fue hecha pública el sábado a través de la hiperactiva cuenta de Twitter del mandatario, y fue rechazada como “simplemente falsa” por Obama a través de un comunicado de su portavoz Kevin Lewis horas después.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

