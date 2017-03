¿Obligadas a usar tacos en el trabajo? Parlamento británico debatirá si se debe prohibir esta normativa a las empresas

Este lunes el Parlamento británico debate si se debe prohibir a las empresas obligar a sus empleadas a seguir un código de vestimenta.

Dos comités del Parlamento británico publicaron un informe conjunto, a principios de este año, en el que reclamaban al Gobierno británico multar a aquellas empresas que imponen a sus trabajadoras unas reglas de vestimenta sexista, como llevar tacos o faldas cortas.

El Comité de Peticiones y el de Mujeres e Igualdad de la Cámara de los Comunes divulgó un documento que comenzó a elaborarse tras la denuncia pública en 2015 puesta por la recepcionista Nicola Thorp, trabajadora de la consultora PwC, que fue despedida por no llevar tacos lo suficientemente altos.

Don't miss today's #HeelsatWorkDebate in @UKParliament. Watch it live from 4.30pm: https://t.co/8qRBe7ltnM pic.twitter.com/Q5IZNNo3Ng

— Petitions Committee (@HoCpetitions) March 6, 2017