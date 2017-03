El gran error de Trump al acusar a Obama de liberar 122 "sanguinarios prisioneros" de Guantánamo

El presidente Donald Trump volvió al ataque contra su predecesor, Barack Obama, en su ya conocida cuenta de Twitter, donde lo acusó de haber liberado “122 sanguinarios prisioneros” de la base naval de Guantánamo que se habrían reincorporado al campo de batalla. El presidente calificó esta acción como una “decisión terrible”.

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision!

— President Trump (@POTUS) March 7, 2017