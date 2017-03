El escueto mensaje de Donald Trump para conmemorar el Día Internacional de la mujer

Donald Trump, subrayó este miércoles su “tremendo respeto” hacia las mujeres, al pedir “honrar” el papel fundamental que tienen en el país y en todo el mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, “suménse a mí para honrar el papel fundamental de las mujeres aquí en Estados Unidos y en todo el mundo”, añadió el presidente en otro tuit.

On International Women's Day, join me in honoring the critical role of women here in America & around the world.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2017