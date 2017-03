Melbourne instala semáforos con siluetas femeninas para promover la igualdad de género

A partir de este miércoles y durante 12 meses, la ciudad australiana de Melbourne ha colocado siluetas “de mujeres” en sus semáforos en lugar de las siluetas tradicionales con el fin de sensibilizar a la opinión sobre la igualdad entre sexos.

Aprovechando las celebraciones del Día Internacional de la mujer, se instalaron unos diez semáforos con figuras con vestidos, situados en una de los cruces más frecuentados de la ciudad . Algunos se preguntan si este experimento es realmente útil.

Esta ONG formada por más de 120 empresas y asociaciones locales financió la iniciativa, que ha recibido el apoyo del Estado de Victoria.

Las primeras reacciones han sido comedidas, incluso irónicas.

“Me gusta pensar que en los nuevos semáforos de Melbourne lo que se ve son pequeños hombres verdes travestidos”, escribió en Twitter el comediante australiano, Thomas John Jaspers.

I like to think of Melbourne's new traffic lights as little green men in drag.

— Thomas John Jaspers (@thomasjohn86) March 7, 2017