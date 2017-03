“Si no sabes hacer nada, por lo menos abre las pinches patas”: profesor mexicano promueve la violencia de género

Un profesor de la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara, en México, fue exhibido mediante un video cuando realiza comentario misóginos durante una clase.

El docente, Ramón Urrea Bernal, fue grabado por alumnos de ese instituto mientras afirma que las mujeres deben cumplir los quehaceres domésticos y tener sexo si se les proporciona dinero para el hogar, y en caso de negarse, deben ponerle una “zarandeada”.

“Miren yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todo el día, me maté estudiando para ganar mi dinero a mí me dicen eso, la agarro de las greñas, le pongo una pinche zarandeada a la hija de la chingada”, señala el profesor.

Posteriormente, relata que en caso de que “no les guste” la decisión deben correrla de la casa junto a sus hijos.

“Si no sabes hacer nada y si no te gusta, agarra tus pinches mocosos y lárguense a la calle, a ver qué chingados hacen”, dice Urrea Bernal a sus alumnos.

Exigen destitución

El actor mexicano, José María Yázpik, exigió la renuncia del catedrático y pidió apoyo a los periodistas Carlos Puig, Lydia Cacho y Denise Maerker.

“Es absolutamente inaceptable que esté imbécil siga dando clases, donde sea”, sentenció.

Hasta el momento, la Universidad no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, estudiantes ya han pedido el cese del profesor por promover la violencia de género.