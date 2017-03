Insólito: mujer que parodió a la jirafa embarazada da a luz primero

¿Recuerdan el video de la jirafa “Abril”? Pues ya hubo un nacimiento, aunque no es el tan esperado.

Desde el 24 de febrero -hace dos semanas- se espera que la “Abril” de a luz en el parque Animal Adventure Park; en Nueva York. Las autoridades del zoológico están transmitiendo todos los días en vivo, ya que puede dar a luz en cualquier momento. Se cree que el parto podría durar de 30 minutos a dos horas; esto ya que los partos de las jirafas son rápidos por temor a que las crías sean devoradas por depredadores.

Aquél viernes 24 de febrero, la transmisión en vivo desde la jaula de “Abril” se volvió lo más visto en el mundo. Sin embargo, la espera poco a poco fue cansando a los espectadores. Ante esto, la fotógrafa Erin Dietrich, de Carolina del Sur, decidió hacer una parodia del video de “Abril”, que también se volvió viral inmediatamente. Reunió más de 30 millones de reproducciones en 24 horas. Más de un millón cada hora.

A través de redes sociales, Dietrich anunció anoche el nacimiento de su hijo llamado Porter Lane. “Él está aquí. Es perfecto, saludable y muy hermoso. Nuestro hermoso Porter Lane llegó a las 6:11 PM. Nuestros corazones están conmovidos. Gracias por todo el amor y las oraciones”. ¿La foto? Erin aparece en la cama del hospital, con la máscara de jirafa que la volvió famosa y con su hijo en brazos, además de un peluche de jirafa.

“Yo no pensé que tantas personas me vieran”, explicó Dietrich a la cadena británica BBC. “Todos nuestros amigos me han estado haciendo burla de mi obsesión on Abril. Me dijeron ‘Deberías de comprarte una máscara de jirafa””.

En su video, la fotógrafa se dedica a bailar, hacer posiciones de yoga, saltar y sentarse en una silla, parodiando la manera en la que Abril se siente.

¿Por qué es importante el nacimiento de una jirafa?

Porque las jirafas están en peligro de extinción. La población mundial de jirafas cayó alrededor de un 40% en los últimos 30 años y se catalogó como especie “vulnerable” en la última Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, en inglés), divulgada hoy en el balneario mexicano de Cancún.

La jirafa ha vivido una “disminución dramática” del número de ejemplares de alrededor de un 36-40%, al pasar de unos 151 mil – 163 mil individuos en 1985 a 97 mil en 2015, advierte en este estudio, la tercera versión en lo que va de año.

Entre las causas de esta reducción en los ejemplares, la IUCN identifica el aumento de la población humana en sus hábitats, la caza ilegal, la expansión de la agricultura y la minería, el aumento del conflicto humano-vida silvestre y el malestar civil.

