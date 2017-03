Lamentan derrumbe de la Ventana Azul de Malta, la icónica roca de “Game of Thrones”

La icónica Ventana Azul de Malta, la formación rocosa de belleza extraordinaria situada en la isla de Gozo y uno de los principales atractivos turísticos del país, se derrumbó hoy por un fuerte temporal de olas.

Así lo confirmó el primer ministro maltés, Joseph Muscat, en un mensaje en Twitter, donde colgó una fotografía de la zona tras el derrumbe, una imagen que describió como “desgarradora”.

El mandatario maltés también confirmó que los últimos informes realizados en este monumento de roca indicaron que “sería duramente golpeado por la inevitable corrosión natural”.

“Ese triste día ha llegado”, lamentó.

Los medios malteses aseguran que el derrumbe se produjo a primeras horas de este miércoles como consecuencia de un fuerte oleaje en la zona.

Según publica el diario Times of Malta, un residente que se encontraba en el lugar, Roger Chessnell, había acudido a tomar unas fotografías y vio cómo la Ventana Azul se vino abajo hacia las 9.40 horas (8.40 GMT).

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu