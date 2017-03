La línea de ropa de Ivanka Trump triplica sus ventas pese a la campaña de boicot

La línea de ropa de Ivanka Trump, la hija del presidente de EEUU, Donald Trump, triplicó sus ventas en febrero pese a la campaña de boicot en contra de sus productos.

La presidenta de la compañía, Abigail Klem, informó este jueves en una entrevista con Refinery29 que la maraca ha tenido “algunas de las mejores semanas” de su historia en lo que a ventas se refiere.

Estas cifras llegan en plena campaña de boicot contra la marca y después que algunas cadenas de tiendas como Nordstrom retiraran sus productos alegando una bajada en las ventas.

El presidente Trump criticó esa decisión que Nordstrom tomó poco después de su llegada a la Casa Blanca: “Mi hija Ivanka ha recibido un trato tan injusto de @Nordstrom. ¡Ella es una gran persona, siempre empujándome para hacer lo correcto! ¡Terrible!”.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!