El llamativo mensaje de Nicolás Maduro a "Mr. Trum"

El inglés no es su fuerte, y él lo sabe, pero quiso intentarlo igual. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, le mandó un mensaje a su par estadounidense, Donald Trump , e intentó hacerlo en su idioma., pero los resultados no fueron los mejores.

“Transmítale a quien pueda transmitirle de la administración Trump que yo como presidente, en nombre de nuestro pueblo, queremos relaciones de diálogo y de respeto con el presidente Donald Trump y que no repita los errores de Obama y de Bush”, continuó el presidente venezolano.

El mandatario le pidió ayuda en ese momento a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez: “No sé si usted quiere traducirle al inglés, canciller, cuando uno le dice a alguien «no te dejes». ¿Cómo se dice canciller?”. La funcionaria se acercó para hacer la traducción y explicarle, en vano, la pronunciación.

“Mr. Trump. Please. Open your ears. Don’t let them come to you, Mr.Trump (Señor Trump, por favor, abra sus oídos. No deje que ellos lleguen a usted]”, pronunció Maduro, con esfuerzo y más de algún error.