El periodista que regó el rumor de que Leopoldo López estaba muerto

Los rumores comenzaron tras un mensaje en Twitter del comunicador venezolano Leopoldo Castillo, quien vive en Miami, que decía: “Información, traslado de Leopoldo López desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación”.

Castillo es un veterano periodista que en la red social Twitter se identifica como @elcitizen y se define como “Comunicador venezolano. Polémico, Controversial, Mercurial…pero siempre por la calle del medio”.

De inmediato, una avalancha de mensajes en Twitter replicaron esa afirmación. “He confirmado Leopoldo López ha sido llevado a hospital militar en Venezuela en una condición muy seria”, dijo el senador republicano estadounidense Marco Rubio.

Just a few weeks after this meeting and tweet her husband @leopoldolopez was rushed from jail to hospital in grave condition https://t.co/Hrj2PN1Aea

