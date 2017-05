EEUU acusa al régimen sirio de matar y quemar a miles de prisioneros

Estados Unidos acusó hoy al régimen sirio de Bachar al Asad de asesinar y quemar a “miles” de prisioneros, con un ritmo de medio centenar de muertos a diario, según pruebas que Washington asegura haber obtenido.

El secretario adjunto para asuntos de Oriente Próximo del Departamento de Estado, Stuart Jones, denunció hoy que tienen pruebas fotográficas de que el régimen sirio ha construido un crematorio aledaño a una prisión en las afueras de Damasco, donde se están quemando cuerpos de prisioneros para ocultar ejecuciones masivas.

En una rueda de prensa, Jones aseguró que esas pruebas muestran nieve derretida en zonas calientes de lo que sería un crematorio y pidió a Rusia, aliado de Asad, que aumente la presión para que “rindan cuentas por estas atrocidades” que llevan al régimen de Damasco a un “nuevo nivel de depravación”.

Según el secretario adjunto, el régimen de Damasco está ahorcando a prisioneros y quemando los cuerpos en un nuevo edificio para ocultar las pruebas de lo que constituiría un crimen de guerra conforme a las normas de la Convención de Ginebra.

El representante de Departamento de Estado detalló que el régimen de Asad ha autorizado ejecuciones extrajudiciales en la prisión de Saidnaya, cerca de Damasco, cuya situación ha sido denunciada este año por Amnistía Internacional (AI), que la ha definido como un “matadero humano”, con la posibilidad que hasta 13.000 personas hayan sido ejecutadas.

“Según varias fuentes, el régimen está acusado de matar hasta cincuenta detenidos al día en Saidnaya”, explicó Jones, quien se hizo eco de informes de que muchos de esos cuerpos se han depositado en fosas comunes.

“I didn’t see people – I saw worms, all mixed together. I couldn’t stand on both feet; not enough space.” #Saydnaya https://t.co/PiKB6SMSkM pic.twitter.com/2Ffhe5jfT3

— AmnestyInternational (@amnesty) February 7, 2017