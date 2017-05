¿Quién es MalwareTech, el joven amante de Pokémon que detuvo el hackeo mundial?

Marcus Hutchins, el informático inglés de 22 años más conocido como MalwareTech, es amante de la pizza, el surf y Pokemon. Hasta hace unos días era un absoluto desconocido, sin embargo, este joven fue el responsable de detener el ciberataque WannaCry que el viernes amenazó al mundo entero y que este lunes continúa amenazando, luego que hackers aún desconocidos bloquearan hasta 230.000 computadores en más de 150 países.

Aunque trató de mantenerse en el anonimato, bajo su seudónimo en redes sociales, su nombre no tardó en filtrarse. Incluso, el diario británico Daily Mail ha logrado contactar con él para explicar cómo desvió el ciberataque.

Según ha ido revelando el informático autodidacta, encontró un fallo del WannaCry cuando infectó a propósito su propio ordenador con el ransomware.

Si bien no logró eliminar por completo el virus, consiguió frenarlo y desviarlo. Una vez logrado eso, quiso contar en su cuenta de Twitter su acción para ver si otro hacker podía comprobar si su método era efectivo. En seguida los expertos comprobaron la utilidad del parche de Marcus y le llovieron los elogios.

Sample I found scans SMB after dropping WannaCrypt. Can anyone confirm it's the same thing? P2P spreading ransomware would be significant. pic.twitter.com/zs5Td4ovvL