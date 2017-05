WikiLeaks ofrece 100.000 dólares por las supuestas cintas de Trump y el ex director del FBI

La organización Wikileaks ofreció 100.000 dólares por las posibles “cintas” de las conversaciones que mantuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el ex director del FBI James Comey, destituido este martes.

Trump insinuó a través de Twitter que pueden existir dichas cintas en un mensaje en el que amenazó a Comey de que no filtrase información a medios de comunicación

“A James Comey más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa”, escribió el presidente en su cuenta personal.

James Comey better hope that there are no “tapes” of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de mayo de 2017