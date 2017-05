Hillary Clinton no se rinde: crea comité político y se proclama como voz de la "resistencia" La candidata demócrata hacia la Casa Blanca en las pasadas elecciones reapareció a inicios de este mes afirmando que habría sido elegida presidenta de Estados Unidos de no haber sido por la intervención, en las últimas semanas de campaña, de WikiLeaks, Rusia y el ex director del FBI, James Comey.