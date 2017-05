Los desaciertos de Trump hacen que escenario de destitución cobre fuerzas

El diario The New York Times reveló este martes que Trump le pidió al jefe del FBI James Comey, a quien despidió la semana pasada, que “abandonara” una investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

Ese pedido del presidente, que consta en un memorando confidencial de Comey citado por el diario, representaba una interferencia directa en una investigación en curso y una posible obstrucción de la justicia y, además, las notas de un agente del FBI en acto de servicio tienen valor como prueba legal en un juicio.

La obstrucción a la justicia es un delito federal que cubre cualquier intento por parte de alguien de “influir, obstruir o impedir” —especificando que sea “corruptamente”— la “correcta administración de la ley” en un procedimiento pendiente, incluido el Congreso.

Esto es lo que pretende aclarar el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que ya ha solicitado al FBI todos los documentos que su ex director elaboró sobre sus conversaciones con el presidente. La petición, firmada por el presidente del comité, el republicano Jason Chaffetz, incluye “memorandos, notas, resúmenes y grabaciones” en poder la agencia a entregar antes del 24 de mayo.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017