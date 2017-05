Japón vuelve a sorprender: por nueve dólares la hora se puede arrendar un amigo

En Japón las relaciones interpersonales son un tema, no solo existen páginas para arrendar pololos/as para presentarla ante amigos o la familia, o arrendar mascotas para que te hagan compañía. Sino que ahora también puedes arrendar amigos.

La agencia llamada Ossan, permite a los nipones que por sólo 1.000 yenes la hora, es decir, 9 dólares, entrega el servicio de ofrecer un acompañante para ir al cine, a ver conciertos o cantar en un karaoke.

La agencia tiene 70 miembros, varones y mujeres de cerca de 50 años, que se arriendan por horas. Uno de los más exitosos es Ikeda, quien tiene cerca de 30 clientes por mes que le demandan 20 horas aproxidamente por semana, según reveló un reportaje de la BBC.

Según Ikeda, él se dedica a este trabajo más que por un pasatiempo que por el dinero, ya que “muchas personas solo quieren tener a alguien que los escuche. Yo no veo esto como un trabajo, no lo hago por dinero. Tampoco es un pasatiempo ni un trabajo voluntario. Me pagan muy poco dinero la hora”.

“Le dedico tanto tiempo porque yo también quiero conocer gente. Me he convertido en buen amigo y socio de mis antiguos clientes. He hecho justos negocios”, agrega el japonés, que junto a otros hombres de entre 45 y 55 años se ofrecen para hacer compañía a otras personas.

Sobre este fenómeno, Ikeda tiene claridad del éxito de la agencia, ya que va acorde a los nuevos tiempos que se viven: “La comunicación y la relación entre las personas va cambiado en el mundo, la gente solía pedir ayuda a familiares o conocidas, pero como ya no todos están disponibles para los demás, ahora se alquilan amigos”.