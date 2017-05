"No voy a renunciar": Michel Temer se aferra a la presidencia ante escándalo de corrupción Tras el escándalo por los audios del presidente Michel Temer avalando pagarle millones de reales para comprar el silencio de Eduardo Cunha, el mandatario canceló su agenda del día e intentó bajar un mensaje de fortaleza a su tropa: "No voy a renunciar, no voy a caer", indicó.