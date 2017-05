Atropello masivo en Time Square, Nueva York: al menos 13 personas resultaron heridas y se investiga ataque terrorista

Un muerto y otras 12 personas resultaron heridas luego que un auto se subiera a a vereda en Times Square, en Nueva York, según confirmaron los bomberos de la ciudad a través de su cuenta de Twitter.

El autor del atropello habría sido detenido a pocos minutos del impacto por la Policía de Nueva York. Según las autoridades, de manera preliminar el hecho está siendo investigado como un accidente, aunque no se descarta que se aun atentado terrorista, por la similitud de otros ataques como los de Niza, Berlín, París, Londres, entre otros.

En el lugar ya se encuentran servicios de urgencias y la Policía ha cercado los alrededores.

Se habla de un posible muerto, el cual aún no ha sido confirmado.

La policía de Nueva York se han apresurado a la escena para cerrar la zona.

Noticia en desarrollo…