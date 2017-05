Cantante que abría el show de Ariana Grande confirma por twitter que está bien

La rapera BIA, cantante responsable de abrir el show de Ariana Grande, fue la primera en dar señales tras los reportes de dos explosiones al final del show de Ariana Grande en el Manchester Arena en Inglaterra.

GUYS WE ARE OKAY !!! THANK YOU WE LOVE YOU 🙏🏾❤️

“AMIGOS ESTAMOS OKAY !!! GRACIAS POR EL AMOR” se lee en su cuenta oficial tan solo minutos después de que distintos medios aseguraran que hubo incidentes, luego de que la cantante se bajara del escenario tras realizar su show en Manchester.

Últimos reportes hablan de la posibilidad de que las explosiones fueran los altavoces. Pese a ello, la policía informa que “los servicios de emergencias respondieron a serios incidentes en el Manchester Arena. Aléjense del area. Más detalles se darán a concoer lo antes posible.

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available

— G M Police (@gmpolice) May 22, 2017