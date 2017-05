El descarnado círculo vicioso de la corrupción en Brasil que estaría detrás de la posible destitución de Temer

El presidente de Brasil, Michel Temer, reafirmó este lunes que no renunciará, aunque sea imputado por corrupción y obstrucción a la Justicia por la Corte Suprema, porque si lo hace sería interpretado como “una declaración de culpa”.

Declaraciones dadas luego que la Corte Suprema abriera la semana pasada una investigación contra del jefe de Estado tras la petición de la Fiscalía, que sospecha que pudo haber participado en delitos de corrupción, obstrucción a la Justicia y organización criminal.

Conflicto en el que el mismo Temer afirma ser una “víctima” de un plan preparado por bandidos que saquearon el país y quieren salir impunes, luego que los dueños del frigorífico más grande de Brasil, JBS, entregara a la fiscalía audios donde el mandatario aprueba sobornos al ex parlamentario Eduardo Cunha, para que este último no diera información sobre presuntos pagos del gigante de la carne a la campaña presidencial de Dilma Rousseff, la misma en la que Temer fue escogido como vicepresidente.

Uno de los dueños de JBS, Joesley Batista, afirmó que desde 2010 le paga sobornos a Temer y que, entre ese año y 2011, llegó a entregarle una “mesada” de 100.000 reales (hoy unos 29.500 dólares) por diversos “favores” en el Ministerio de Agricultura.

¿Quiénes son los principales implicados en la posible destitución de Temer?

Eduardo Cunha:

El ex diputado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño por Río de Janeiro y presidente de la Cámara de los Diputados fue uno de los principales arquitectos de la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff junto al mismo Michel Temer. A pesar de que logró sus objetivas con la ex líder del Partido de los Trabajadores, Cunha no lo tuvo nada fácil.

En octubre pasado, la Cámara de Diputados destituyó a Cunha por falta al decoro y hacer ocultado cuentas en Suiza en el marco de la investigación de la Operación Lava Jato. Según confesaron delatores, Cunha recibió 5,2 millones de dólares en Suiza producto de un soborno para negociar la explotación de un campo petrolero en Benín para la empresa estatal Petrobras.

También fue acusado de recibir unos 8 millones de dólares de sobornos por contratos de empresas. Delitos por los que fue condenado a 15 años y cuatro meses de prisión por los delitos de corrupción, lavado de activos y evasión fiscal.

¿Qué relación tiene Cunha con Temer? En los audios que fueron entregados por Joesley Bautista en los que se acusa a Temer de aprobar sobornos, con el fin de que el presidente de la Cámara de Diputados no se revelara ningún tipo de información que pudiera complicar al jefe de Estado.

Aécio Neves:

La grabación también sería comprometedora para el senador Aécio Neves, candidato derrotado en las elecciones de 2014 y presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado clave del gobierno de Temer y una de las alianzas artífices de la caída de Rousseff.

Según la versión de Batista, Neves fue grabado mientras pedía dos millones de reales (unos 645.000 dólares) con el argumento de que necesitaba el dinero para pagar a los abogados que lo defienden en los procesos por corrupción.

Según la misma delación, el dinero que JBS entregó para Neves terminó en una cuenta bancaria de una empresa vinculada a Perrela.

En paralelo a estas denuncias, la Corte Suprema de Brasil ordenó la suspensión del mandato del senador el jueves pasado. La decisión fue dictada por el magistrado Edson Fachin, instructor en el Supremo Tribunal Federal (STF) de la investigación vinculada a seis casos diferentes vinculados al escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que también ordenó el allanamiento de varias propiedades del senador.

Lula da Silva:

De acuerdo con una confesión realizada por los directivos del grupo JBS, la empresa pagó sobornos a Temer desde 2010 y, desde el año 2005, distribuyó entre Lula y Rousseff la suma de 80 millones de dólares, siempre por los favores realizados desde sus posiciones de poder.

El dinero de los sobornos, según JBS, alcanzó la suma de 50 millones de dólares en el caso de Lula.

Dilma Rousseff:

Las confesiones dicen que no solo el gobierno de Lula y el de Temer le facilitaron a JBS la obtención de multimillonarios créditos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entidad estatal también investigada por la trama corrupta en Petrobras, sino que también durante la gestión de Rousseff.

Según las declaraciones, JBS destinó 30 millones de dólares para Rousseff, las que fueron depositadas en cuentas abiertas en el exterior. Batista admitió que esos créditos irregulares obtenidos con el BNDES ayudaron a la expansión de la compañía, que en los últimos años se convirtió en uno de los gigantes de la carne a nivel global.

Rodrigo Rocha

Batista también declaró que acordó a fines del año pasado con el diputado Rodrigo Rocha, suspendido de su escaño por el Supremo y muy cercano a Temer, que pagaría al ya entonces mandatario una comisión del 5 % sobre la facturación de una empresa eléctrica de JBS que precisaba una licencia para operar.

El director de JBS, Ricardo Saud, aseguró en su declaración que Temer pidió y recibió 15 millones de reales (4,6 millones de euros) para las elecciones de 2014, los cuales iban a distribuirse entre sus aliados, pero se guardó un millón (307.000 dólares) para él mismo en vez de usarlo en la campaña.

En caso de que Temer renunciase o cayese en un juicio político, la Constitución brasileña prevé que el Congreso designe en una elección indirecta a su sucesor, quien gobernaría entonces hasta el 1 de enero de 2019, cuando asumiría el ganador de los comicios del año próximo.

No obstante, en las últimas semanas se han levantado las voces que piden la celebración de elecciones directas a presidente en caso de que Temer sea despojado del cargo, y este domingo están previstas manifestaciones en todo Brasil bajo la consigna de “Diretas já” (Directas ya).