A un día de la reunión, estos son los principales roces que han tenido Donald Trump y el Papa Francisco

El papa Francisco recibirá este miércoles en audiencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión a la que ambos llegan con opiniones diametralmente diferentes sobre inmigración y cambio climático.

La audiencia privada en el palacio pontificio comenzará a las 8:30 hora italiana (03:30 hora chilena) y durará no mucho más de 20 minutos.

Las divergencias entre el papa y el presidente estadounidense han sido notorias, sobre todo en lo que concierne a la política contra la inmigración de Trump y el lema “puentes y no muros” repetido continuamente por Francisco.

El papa aseguró que recibirá a Trump sin ningún prejuicio y que, como a todos, le escuchará y será muy sincero con el.

“Yo jamás hago juicios sobre una persona sin escucharlo. Yo le escucharé y diré lo que pienso. Lo importante en cualquier situación es buscar las puertas que no están cerradas. Seguir adelante y paso a paso”, dijo Francisco a su regreso del reciente viaje a Fátima (Portugal).

Todo empezó con una pregunta al papa durante su regreso a Roma después de visitar México. Un reportero le preguntó su opinión sobre la propuesta de Donald Trump respecto a construir un muro entre México y Estados Unidos para evitar la migración ilegal.

Ante lo cual, el papa respondió “una persona que piensa sólo en hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no es cristiano”.

A partir de ese momento comenzó el duelo de declaraciones entre Washington y el Vaticano.

Respecto a la duda sobre la fe de Trump, el entonces candidato a la Casa Blanca calificó como “vergonzoso” los dichos del pontifice, durante un evento de campaña en Kiawah Island, Carolina del Sur.

Pero Trump no solo defendió sus creencias, sino que también advirtió que él podría defender al papa y al Vaticano de un ataque terrorista mejor que otros.

Después de la rápida respuesta del millonario al papa, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, trató de aclarar que las declaraciones del papa no habían sido un ataque a Trump.

Horas después y en un tono más conciliador, Trump reguló el tono y afirmó que no quería pelear con el Papa.

“Tengo mucho respeto por el papa. Tiene mucha personalidad y creo que está haciendo un buen trabajo, tiene mucha energía… de hecho, no me gusta pelear con el papa. No creo que esto sea una pelea”, sentenció Trump.